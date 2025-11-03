Marisa fala mal de Pedro Jorge e Marcia Soares reage: «Ela não é de confiança (...) Deixa-me triste»

No Última Hora do Secret Story 9, Marcia Soares comenta a conversa que Marisa teve em privado com Bruno Simão, em que falou mal de Pedro Jorge e Bruno a alertou para não confiar no seu grupo.
No início da madrugada, Bruno conversou com Marisa e aconselhou a concorrente a não confiar plenamente nos elementos do seu grupo. Segundo ele, Marisa é genuína e ingénua, estando vulnerável a ser traída.
Sobre Marisa Susana, que considerou a colega pouco confiável, Marisa defendeu-se, afirmando que a concorrente apenas toma as dores dos outros. Quanto a Liliana, Bruno acredita que esta se aproximou do grupo adversário por necessidade de apoio para se “sustentar”.
Ambos concordaram que Pedro também depende dos colegas para fortalecer o seu jogo. Marisa acrescentou que o marido precisa de ter o “rabo quente”, caso contrário mantém-se calado. Mais tarde, Bruno partilhou a conversa com o seu grupo, reforçando estratégias dentro da casa.