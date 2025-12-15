Marisa faz crise de ciúmes a Pedro... Por causa do vestido de outra concorrente

Antes da gala, Marisa faz uma crise de ciúmes porque Ana pediu a opinião ao Pedro sobre um vestido. O concorrente vai ao encontro da namorada e chama-a de "minha amuadinha". Marisa responde que não anda a dormir e que vê o que acontece.

Pedro acaba por pedir desculpa e que vai ter mais atenção. Marisa não entende porque é que o namorado está a pedir desculpa, porém Pedro responde que é para que Marisa fique bem. O concorrente refere que não está a fazer nada de mal, simplesmente dá a opinião com olho critico de moda, visto que trabalha numa loja de roupa. Marisa não compreende a resposta, mas Pedro garante que não faz nada para a magoar.

O concorrente acusa a mulher de estar a fazer mau ambiente antes da gala. Marisa diz que o namorado é livre de fazer o que quiser. Pedro responde que Marisa é rancorosa e que é má. Marisa refere que não pode ser tudo bom. Pedro diz que quem lhe diz isso é porque está a enganá-la. Pedro afirma que não precisa de falar mais consigo.