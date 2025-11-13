Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Marisa faz pergunta indiscreta a Inês e envolve Vera

No Secret Story 9, a Voz desafiou os concorrentes a tirarem perguntas à sorte, colá-las num espelho de mão e atribuí-lo a quem quiser que responda à pergunta. A primeira foi Marisa, que selecionou Inês para responder à pergunta: «Já mentiste para te proteger dentro da casa?». A concorrente respondeu que todos na casa já tiveram de mentir, nem que fosse para esconder o segredo. Marisa acabou por justificar a escolha de Inês para responder à pergunta e afirmou que teria curiosidade em saber se a colega alguma vez ocultou sentimentos por Vera.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Há 2h e 16min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Troca de provocações acesas entre o casal sobre as festas da casa: «Como tu não és escolhido..»
06:07

Troca de provocações acesas entre o casal sobre as festas da casa: «Como tu não és escolhido..»

16:07
«Para os outros é só sorrisos, para mim é sempre a disparar»: Pedro Jorge é implacável com a mulher
02:01

«Para os outros é só sorrisos, para mim é sempre a disparar»: Pedro Jorge é implacável com a mulher

15:52
«Eu se tivesse a porta aberta já me tinha ido embora, estás a meter-me uns nervos»: Marisa passa-se com o marido
02:01

«Eu se tivesse a porta aberta já me tinha ido embora, estás a meter-me uns nervos»: Marisa passa-se com o marido

15:51
Marisa começa a ficar chateada com o marido e leva tacada: «Tu não ouves ninguém!»
04:15

Marisa começa a ficar chateada com o marido e leva tacada: «Tu não ouves ninguém!»

15:49
«Eu não sinto nada por ela»: Marisa confronta Pedro sobre... Marisa Susana
03:18

«Eu não sinto nada por ela»: Marisa confronta Pedro sobre... Marisa Susana

15:34
«Ela parece que tem ciúmes...»: Estará Marisa Susana interessada em Pedro? A nova teoria invade a casa
04:03

«Ela parece que tem ciúmes...»: Estará Marisa Susana interessada em Pedro? A nova teoria invade a casa

15:26
Mais Vídeos

Mais Vistos

O bom dia mais carinhoso é o de Pedro Jorge e Marisa. Veja as imagens
01:03

O bom dia mais carinhoso é o de Pedro Jorge e Marisa. Veja as imagens

Hoje às 10:10
Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Há 50 min
Pedro Jorge não foi o único a dar um beijo de bom dia a Marisa. Outro concorrente fez o gesto amoroso
01:08

Pedro Jorge não foi o único a dar um beijo de bom dia a Marisa. Outro concorrente fez o gesto amoroso

Hoje às 10:15
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

14 out, 20:02
Leandro escolhe Bruna para um convite especial e Liliana passa-se
04:28

Leandro escolhe Bruna para um convite especial e Liliana passa-se

Hoje às 10:50
Ver Mais

Notícias

Luxos e mais luxos. Dylan revela a coleção de carros topo de gama que já teve: e são uma fortuna!

Luxos e mais luxos. Dylan revela a coleção de carros topo de gama que já teve: e são uma fortuna!

Há 12 min
Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Há 50 min
Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Ontem às 19:06
«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

Ontem às 18:14
Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Ontem às 17:42
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Ontem às 19:06
«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

Ontem às 18:14
A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração»

A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração»

Ontem às 18:03
Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Ontem às 17:42
Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Ontem às 16:12
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

Ontem às 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

Ontem às 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Há 52 min
Voltou para Diogo... mas não Bordin. Carolina Braga dá nova oportunidade ao amor com o ex-namorado

Voltou para Diogo... mas não Bordin. Carolina Braga dá nova oportunidade ao amor com o ex-namorado

Hoje às 10:54
Pedro Crispim perde 12 quilos e mostra resultado impressionante: "Faz parte de todo um processo"

Pedro Crispim perde 12 quilos e mostra resultado impressionante: "Faz parte de todo um processo"

Ontem às 20:42
Soraia Moreira regressa a país ao fim de 27 anos: "Estou oficialmente rendida"

Soraia Moreira regressa a país ao fim de 27 anos: "Estou oficialmente rendida"

Ontem às 18:37
Confrontada, Catarina Miranda esclarece decisão que envolve Afonso Leitão: "Nunca é o tempo. É sempre a pessoa"

Confrontada, Catarina Miranda esclarece decisão que envolve Afonso Leitão: "Nunca é o tempo. É sempre a pessoa"

Ontem às 17:27
Ver Mais Outros Sites