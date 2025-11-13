«Marisa faz-se de amiga do Leandro, mas já afirmou que quer que ele saia no domingo»: O mexerico mais incendiário da tarde

No Secret Story 9, no meio de uma dinâmica sobre mexericos, há um que promete ser o mexerico mais badalado da tarde. Alguém terá escrito o seguinte: «Marisa faz-se de amiga do Leandro, mas já afirmou que quer que ele saia no domingo». De repente, instala-se a confusão na sala com Marisa a confrontar os colegas sobre quem terá dito isto e pede máxima frontalidade. Fábio revela quem foram os únicos dois concorrentes que viu a entrarem no confessionário para escrever cada um o seu mexerico, e o caos instala-se ainda mais.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

