Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge

No Secret Story 9, Marisa abriu o coração e revelou qual tem sido o ponto mais alto da sua participação na casa mais vigiada do país. A concorrente fez um balanço honesto da sua experiência e não conteve as emoções ao falar dos filhos. Durante a partilha, Marisa confessou que o momento mais marcante foi a primeira semana, destacando a importância da adaptação e das primeiras ligações criadas no jogo. Leandro foi apontado como o seu maior aliado, enquanto o maior erro, segundo a própria, foi a forma como se dirigiu a Liliana. Mas o momento mais emotivo chegou quando falou do seu ponto fraco: os filhos. Visivelmente emocionada, Marisa não conseguiu conter as lágrimas e fez uma confissão sincera: «Eu deixei-os lá fora só pelo prémio», afirmou entre lágrimas. A concorrente foi acompanhada de perto pelo olhar atento do marido, que se mostrou comovido ao ver a emoção de Marisa ao recordar o motivo que a levou a entrar no programa.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo ao minuto