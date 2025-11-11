Marisa foi acusada de ser manipulável e riposta: «Não vou deixar de me dar com (...) dá-lhes prazer ver isso»

No Especial Secret Story 9, os concorrentes que compõem a "Gang dos Frescos": Leandro, Marisa Susana, Marisa e Pedro são chamados ao auditório e são confrontados com imagens duras, que mostram que o grupo tem vindo a passar uma certa cisão. Depois, Cristina Ferreira provoca o grupo com perguntas. Marisa afirma que não vai deixar de se dar com Leandro, porque já reparou que o facto do grupo estar mal, faz os outros sentirem-se bem.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18