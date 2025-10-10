Marisa impõe os seus limites e esclarece de forma direta o assunto que domina a casa

No Secret Story 9, os concorrentes enfrentam uma nova missão: fazer “babysitting” a ovos, protegendo-os dos colegas para que não se partam. Durante a manhã, a brincadeira acabou por correr mal quando Fábio e Dylan acidentalmente partiram o ovo de Marisa, levando a concorrente às lágrimas. Apesar do momento emotivo, Marisa garantiu que percebeu tratar-se apenas de uma brincadeira e que não guarda rancor.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!