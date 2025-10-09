Marisa incomodada com atitudes do marido Pedro: «Não gosto que se aproxime de raparigas como se aproxima»

No Secret Story 9, os ciúmes de Pedro Jorge voltaram a vir ao de cima e o ambiente entre o casal aqueceu novamente. No confessionário, Marisa mostra-se incomodada com atitudes do marido Pedro: «Não gosto que se aproxime de raparigas como se aproxima».
- Há 1h e 28min
04:05
Há 1h e 28min
01:14
Pedro Jorge quer desistir? «Carregar no botão para me ir embora»
Há 38 min
02:06
Ana Cristina acredita que Liliana vai deixar Fábio para trás: «Quando vir outros segui-la no instagram»
Há 1h e 9min
01:07
Dylan manda piada sobre Liliana e Zé: «Quando veio acabar...»
Há 1h e 12min
04:06
«Já estou farto de te aturar» Pedro perde a paciência com a mulher Marisa
Há 1h e 33min
05:31
Raquel acusa Liliana de gostar da atenção de Pedro, mesmo estando com Fábio
Há 1h e 43min
01:40
Alerta tema insólito na casa: preservativos usados pelos concorrentes
Há 1h e 55min
03:14
Fábio reage ao fim do noivado de Liliana: «Foi a maior prova de amor de que quer estar comigo»
Há 1h e 57min
02:39
Pedro tem interesse em Ana? Concorrente confrontado à frente da mulher
Há 2h e 27min
05:36
Liliana dá conselhos a Vera sobre a relação com Dylan: «Não vejo química»
Há 2h e 36min
02:38
Vera dá conselho a Liliana sobre Fábio e Dylan reage: «Conheces o Fábio há quantos anos?»
Há 3h e 30min
05:53
«Reduz-te à tua relaçãozinha insignificante»: A chorar, Liliana reage a Pedro e este quebra por causa da mulher
Hoje às 19:54
05:09
Fábio tem monólogo sobre Liliana perante toda a casa. Ciúmes e 'falta de amor próprio' são tema
Hoje às 19:50
05:11
«Ela não vai assumir nada contigo»: Enquanto Liliana desaba em lágrimas, Vera manda farpa a Fábio
Hoje às 19:46
04:37
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
Hoje às 19:37
03:45
Cena de ciúmes? Fábio afetado com aproximação de Liliana e Pedro Jorge
Hoje às 19:09
05:14
Pedro Jorge provoca Fábio com Liliana: «O meu interesse não é pelo Fábio, é por ti»
Hoje às 18:51
05:04
Chocante! Pedro Jorge critica Marisa: «Eu tinha vergonha de…»
Hoje às 18:33
02:07
Previsão certeira? Ruben Boa Nova aponta: «Vai ser o vencedor»
Hoje às 18:17
01:03
“Já não falas comigo?”: Tensão entre Pedro Jorge e Marisa explode na casa
Hoje às 18:14
06:19
Pedro Jorge protege a esposa Marisa e mostra apoio diante dos acontecimentos na casa
Hoje às 18:11
03:11
Pedro Jorge e Marisa em picardias à frente de todos: «Tens filhos lá fora»
Hoje às 16:59
07:39
Joana acusa Marisa Susana de ser mentirosa: «Acaba por ficar sozinha»
Hoje às 16:28
07:08
Bruno Simão vai contra Ana: «Não faz falta na casa». E leva resposta
Hoje às 16:11
01:53
Marisa parte em defesa de Pedro e manda boca a Liliana: «Devias ter ficado lá fora por causa do noivado»
Hoje às 16:04
03:09
Pedro acusado de andar atrás das raparigas da casa... À frente da própria mulher
Hoje às 16:00
03:09
Liliana apelida Pedro de 'pinga amor falhado' à frente de Marisa: «Se alguma rapariga lhe desse corda ele ia em frente»
Hoje às 16:00
03:07
Mariana tem interesse em Rui? A concorrente responde
Hoje às 15:49
04:28
Liliana gosta de ser disputada pelos homens? Raquel acusa: «Não és assim tão inocente»
Hoje às 15:44
05:59
«Todos os homens são rivais no que toca à Liliana?» Voz faz questão insólita a Fábio
Hoje às 15:43
06:44
Há um concorrente rico na casa. Marisa e Leandro debatem teorias: «Só tem coisas caras»
Hoje às 15:26
06:15
Declarações de amor e provocações sem fim. Liliana rendida a Fábio: «Gosto muito de ti»
Hoje às 15:21
04:41
Fábio inseguro com o facto de Liliana ter estado noiva: «Não esperava»
Hoje às 15:19
02:58
Liliana desabafa com Fábio: «Os meus pais devem estar… vão me pedir para sair»
Hoje às 14:44
04:22
Liliana sobre Zé: «Houve momentos que não pensou em mim (…) foi o pior que me podia ter feito»
Hoje às 14:34
02:49
Aos abraços na cama, Fábio declara-se a Liliana: «Tu mereces o mundo»
Hoje às 14:18
06:26
Lídia conta o que viu na mão de uma das concorrentes. E é surpreendente
Hoje às 14:04
03:09
Lídia lê mãos? Episódio lança suspeita na casa e concorrentes pedem uma leitura
Hoje às 13:55
02:08
Pazes feitas? Fábio e Liliana muito cúmplices no quarto
Hoje às 13:49
02:11
Vera admite insegurança em relação a Dylan: «Às vezes deve-se esquecer que tenho filhas»
Hoje às 13:37
01:43
Mariana surpreende com dança sensual …mas não é para quem estava à espera
Hoje às 13:20
02:33
Mariana interessada em Rui? Ana Cristina lança pergunta polémica à concorrente
Hoje às 12:49
03:36
Joana perto de segredos? A concorrente conta todas as suspeitas a Rui
Hoje às 12:16
06:17
«Está a adorar a atenção»: Ana Cristina rasga Liliana
Hoje às 12:09
01:33
Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui»
Hoje às 11:23
03:40
Liliana perde a paciência com Fábio: «Como é que confio numa pessoa assim? (…) Os homens são todos iguais»
Hoje às 10:47
03:10
De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada»
Hoje às 10:44
05:24
Manhã tensa: Marisa critica Pedro Jorge pela estratégia usada para defender o segredo
Hoje às 10:32
01:26
Vera não acredita que Liliana vai assumir uma relação com Fábio e aconselha o amigo
Hoje às 10:17
04:12
Pós-Especial ao rubro - Todas as reações ao segredo de Liliana
Hoje às 10:16
02:38
Segredo revelado: O momento em que o segredo de Liliana é finalmente descoberto e deixa todos boquiabertos
Hoje às 10:10
01:16
«Mais depressa tu me magoavas a mim que eu a ti»: Liliana não tem dúvidas da futura relação com Fábio
Hoje às 10:01
04:27
Desconfiança no ar: Liliana questiona conselhos de Vera sobre Fábio
Hoje às 09:48
01:02
Ciúmes sem fim: Pedro Jorge e Marisa trocam picardias na cozinha
Hoje às 09:35
01:59
Choque total: O momento em que todos percebem que Liliana disse ‘sim’ ao pedido de casamento de Zé
Hoje às 09:33
04:44
Alerta discussão de casal! Marisa e Pedro Jorge já não escondem e o concorrente ameaça desistir
Hoje às 09:23
05:02
Beijos apaixonados e carícias: Liliana e Fábio fazem as pazes debaixo dos lençóis
Hoje às 03:00
02:11
Vera consola Fábio após discussão com Liliana - as festinhas e as carícias que chamaram à atenção
Hoje às 02:20
01:45
Em lágrimas, Liliana isola-se no jardim e faz monólogo: «Estou sem paciência...»
Hoje às 02:08
01:52
Liliana desiludida com Fábio: «Os homens são todos iguais»
Hoje às 02:00
00:40
Exaltado, Pedro Jorge descarrega na mulher, Marisa: «Nem dos meus filhos posso falar»
Hoje às 00:32