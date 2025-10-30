Marisa indignada com Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Falta de respeito»

No Secret Story 9, o almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana deu muito que falar entre os concorrentes. No quarto, Leandro e Marisa comentaram toda a situação, revelando que tinham visto algumas imagens do momento. Marisa não escondeu a sua indignação e chegou mesmo a afirmar que se tratava de uma falta de respeito, sobretudo tendo em conta que Pedro Jorge tem alguém fora da casa. Afastando a hipótese de serem um casal.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
