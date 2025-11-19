Marisa irrita Pedro Jorge e confessa: «Fiz de propósito para o lixar»

Marisa Susana cruza-se com Pedro e revela-lhe que Marisa começou a fumar. A reação de Pedro é imediata: o concorrente mostra-se incrédulo, considera a atitude “ridícula” e admite sentir vergonha alheia. No confessionário, Pedro desabafa que este comportamento o deixa triste, já que o tema sempre foi sensível dentro do casal.

Mais tarde, na piscina, Marisa experimenta a máquina de tabaco de Fábio e Pedro aproxima-se, observando a situação com evidente reprovação. Em conversa com a Voz, Marisa admite que fumou de propósito para provocar Pedro e garante que vai adotar uma postura mais fria, chegando mesmo a ignorá-lo.

Já sozinho no quarto, Pedro volta a criticar a postura de Marisa. No confessionário, Marisa Susana acrescenta ainda que seria “escandaloso” Pedro e Marisa serem, de facto, um casal verdadeiro, reacendendo dúvidas sobre a relação dentro da casa.