No Secret Story 9, Marisa mostra-se incomodada de proximidade entre Pedro e Liliana. Após ataque de ciúmes, Marisa mostra-se incrédula por ninguém desconfiar do segredo que envolve Pedro: «Burros. Tapadinhos».

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País