Marisa num pranto deixa Pedro Jorge nervoso: «Não me lembro dos meus filhos»

No Secret Story 9, Marisa vive momentos de grande fragilidade emocional ao desabafar com Leandro, confessando que não consegue parar de pensar nos filhos e no pai. Em lágrimas, no confessionário, admite que não sabe se conseguirá aguentar muito mais tempo no jogo. De regresso à casa, recebe o apoio de Ana, mas Pedro, ao ouvir a conversa, alerta que a mulher não pode estar bem. Visivelmente abalado, o concorrente acaba por se afastar e isolar-se no quarto, onde também se emociona durante o seu momento no confessionário.
Na cozinha, Ana aconselha Marisa a conversar com Pedro, mas a concorrente revela que ficou magoada com a decisão do marido. No quarto, Pedro desabafa com Leandro, lamentando que uma das suas escolhas tenha deixado Marisa revoltada. Já no confessionário, A Voz acaba por recompensar Pedro por ter instalado o caos na casa, intensificando ainda mais o ambiente tenso entre os concorrentes.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
