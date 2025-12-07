Marisa ou Pedro Jorge? Leandro vai ter de prejudicar um deles

Chegou o momento de saber quem é o antagonista da casa. Previamente escolhido por cada um no confessionário, Leandro foi o apontado pela maioria. Como antagonista, Leandro tem uma difícil decisão em mãos: tem de impedir Pedro Jorge ou Marisa de irem à prova da imunidade, depois de ter escolhido ambos como seus aliados.

A noite de gala do Secret Story 9 promete voltar a prender os espectadores ao ecrã. A casa está preparada para receber o Natal e guarda uma surpresa muito especial: uma nova decoração natalícia que os concorrentes ainda não viram e que promete transformar por completo o ambiente.

Entre o suspense das decisões, a magia da época e as surpresas reservadas pela Voz, a gala desta noite promete emoções intensas do início ao fim.

