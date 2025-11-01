Ao Minuto
12:57
05:40
Marisa avisa Pedro: «A próxima vez que fizeres mais alguma destas, eu pego nas malas e vou-me embora»
12:51
03:04
Marisa para Pedro: «Se não tivesses tido a atitude que tiveste tinhas sido salvo e não ias a nomeações»
12:44
01:17
Tensão cresce como nunca entre Marisa e Pedro: «Não quero nada com ninguém aqui na casa!»
12:33
06:30
Marisa confronta Pedro: «Com tanta gente para jogar, porquê eu a escolhida para enxovalhar?»
12:17
01:17
Nervosa, Marisa interrompe conversa com Pedro por causa de Marisa Susana: «Esta pessoa é muito má»
12:16
01:11
Marisa avisa Pedro: «Estás a ser influenciado por uma pessoa má, a pior que está aqui neste jogo»
11:41
03:58
Dylan: «A maneira como olhava para a Vera não tem nada a ver como para a Inês (…) vejo uma cena possível»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
