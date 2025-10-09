Marisa parte em defesa de Pedro e manda boca a Liliana: «Devias ter ficado lá fora por causa do noivado»

No Secret Story 9, durante a dinâmica dos mexericos, Liliana acusa Pedro Jorge de ser um 'pinga amor falhado'. A concorrente assume que o colega anda atrás das mulheres, mas sem sucesso. Tudo à frente da mulher Marisa, sem saber que os dois são um casal.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!