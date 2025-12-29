Marisa passa-se e arrasa Pedro Jorge: «Se calhar o teu íntimo é assim»

No Secret Story 9, Marisa decidiu provocar Pedro ao vestir a camisola oferecida por Marisa Susana e, em tom de desafio, começou a cantar “Esse perfume não é meu”. Liliana apoiou a atitude e o ambiente aqueceu rapidamente dentro da casa.
Durante o momento de tensão, Marisa garantiu que o assunto não fica por aqui e prometeu ter uma conversa séria com Pedro fora do reality show. Pedro, por sua vez, reagiu e afirmou que Marisa só está incomodada porque não recebeu uma prenda de Bruno.
A discussão acabou por escalar e o casal trocou várias farpas, mas Pedro acabou por assumir que não se arrepende de nada do que fez e que repetiria exatamente as mesmas escolhas.
A decisão está nas suas mãos! Vote já no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas e ajude-o a vencer:
INÊS - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 14
MARISA - 761 20 20 16
PEDRO - 761 20 20 18