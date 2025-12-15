No Secret Story 9, após a gala, na cadeira quente, Inês refere que Liliana falou dos filhos de Marisa e Pedro Jorge dizendo que a colega referiu que os filhos do casal «deviam ter vergonha» dos próprios pais. Ao ouvir isto Marisa perde a cabeça e começa a gritar com Liliana. Já Pedro Jorge vê-se obrigado a agarrar na mulher. A voz acaba por intervir.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Marisa perde o controlo com comentários de Liliana: «Os meus filhos não têm de ter vergonha dos pais»
- Há 3h e 8min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:46
Marisa perde o controlo com comentários de Liliana: «Os meus filhos não têm de ter vergonha dos pais»
Há 3h e 8min
01:54
Reação de Pedro às nomeações causa falatório na casa: «Ficaste muito pensativo»
Há 21 min
03:13
Três concorrentes estão em risco: Já são conhecidos os nomeados da semana no Secret Story 9
Há 23 min
01:42
Liliana foi bem-sucedida? Saiba o resultado da missão que agitou a casa
Há 29 min
03:44
Hilariante! Liliana recebe missão e provoca 'caos' na casa
Há 31 min
02:32
«Sou um pau-mandado»: Fábio ironiza comentários os colegas
Há 37 min
02:34
«Há uma coisa que se chama respeito»: Inês crítica postura de Liliana para com Marisa
Há 43 min
02:13
Marisa impõe limites depois de cadeira quente fervorosa: «Só eu sei o que me custa»
Há 46 min
01:56
«Fui pedir desculpa à Marisa»: Liliana admite falha depois de cadeira quente explosiva
Há 51 min
03:06
A casa ‘tremeu’! Concorrentes assistem às imagens mais polémicas da cadeira quente
Há 54 min
04:31
Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos
Há 2h e 49min
04:44
Fábio vai deixar Liliana assim que sair da casa? Concorrentes não veem futuro na relação
Há 3h e 22min
12:55
Pedro Jorge não perdoa atitude de Liliana com Zé: «Sem vergonha. Eras noiva»
Há 3h e 43min
15:50
Voz prega partida inesperada a Liliana e a casa fica ao rubro
Há 3h e 57min
02:57
Liliana apelida relação de Pedro e Marisa como «tóxica»
Hoje às 18:23
02:41
Fábio compara Liliana a um elfo e a concorrente exalta-se
Hoje às 18:03
04:52
Marisa faz crise de ciúmes a Pedro... Por causa do vestido de outra concorrente
Hoje às 18:02
08:36
Subiu a temperatura! Pedro e Marisa trocam beijos apaixonados no quarto
Hoje às 17:30
11:24
Fábio entra em confronto com Pedro Jorge: «Não tem nada na cabeça»
Hoje às 16:46
05:03
Pedro manda boca a Liliana sobre Zé e Fábio: «Sais de uma para te meteres noutra»
Hoje às 16:32
05:03
Liliana contra relação de Pedro e Marisa: «Desrespeita a pessoa que tem há 7 anos»
Hoje às 16:28
05:03
Liliana arrasa casal Pedro e Marisa: «É o imaturo e a tapadinha»
Hoje às 16:28
04:40
Inês recorda Liliana sobre o fim do noivado com Zé: «Foi-te útil para jogo». A resposta surpreende
Hoje às 15:58
04:40
Arrependida, Liliana recorda ex-noivo, Zé: «Teria feito diferente»
Hoje às 15:56
06:52
Inês dá alfinetada na relação de Fábio e Liliana: «Não aproveitou...»
Hoje às 15:45
01:52
Quem é que aparece mais? Leandro e Pedro entram em desacordo
Hoje às 15:28
01:43
Implacável! Descubra quem é o concorrente que Leandro expulsava de imediato
Hoje às 13:51
01:50
Marisa desabafa com Leandro «Eu penso que não lhe digo coisas tão graves como ele me diz a mim»
Hoje às 13:50
02:14
Concorrentes recordam liderança de Leandro «Para fazer bem feito estou cá eu»
Hoje às 13:15
04:05
Marisa não perdoa Liliana e crítica a relação da concorrente com Fábio
Hoje às 12:45
08:19
Insólito: Leandro desabafa com Marisa e... a concorrente adormece
Hoje às 12:40
02:56
Carícias sem fim: Marisa e Pedro Jorge já não se largam
Hoje às 12:22
07:09
Coro natalício acaba em desastre com Liliana a boicotar
Hoje às 12:15
05:20
Não se podem ver: Liliana e Leandro entram em picardia constante
Hoje às 12:01
01:46
Ana explica por que razão nunca teve namorado
Hoje às 12:00
05:30
Momento natalício acaba em despique entre Liliana e Leandro: «Queres destaque»
Hoje às 11:40
05:12
Cristina Ferreira confronta Ana sobre Pedro: “Se tivesses dado espaço, tinha ido mais além?”
Hoje às 11:38
05:12
Cristina Ferreira conta confissão de Pedro a Ana: “Como é que entendes isso?”
Hoje às 11:37
02:33
Depois de especulações, Ana fala sobre os seus sentimentos por Pedro
Hoje às 11:25
03:39
Depois de sair do “Secret Story 9”, Ana descobriu isto. E ficou em choque
Hoje às 11:22
03:39
Ana confessa engano: “Pensava que me destacava”
Hoje às 11:22
00:32
Cristina Ferreira faz confissão inédita a ex-concorrente do “Secret Story 9”: “Tenho que te dizer isto”
Hoje às 11:16
01:30
Beijos, carícias e declarações de amor: Pedro e Marisa mais unidos do que nunca
Hoje às 02:57
05:51
Com receio de perder apoiantes, Fábio desabafa e recebe apoio da namorada
Hoje às 02:39
07:16
Em desabafo com Marisa e Inês, Leandro não cala revolta
Hoje às 02:10
07:44
Após cadeira quente, Marisa mostra-se fula com as palavras de Liliana «Tomara ela»
Hoje às 02:09
04:03
Em chamas: tensão explode entre Marisa e Liliana e obriga a Voz a intervir
Hoje às 02:02
01:51
Como nunca a viu: Marisa perde a cabeça com Liliana e Pedro vê-se obrigado a agarrá-la
Hoje às 02:00
06:21
Berros sem fim. Liliana e Leandro entram em despique: «Jogo sujo»
Hoje às 01:56
07:42
Leandro e Inês acusam Fábio de machismo e o concorrente responde à letra
Hoje às 01:36
04:18
Sem papas na língua: Leandro reage às acusações de Liliana
Hoje às 01:36
03:40
Fábio defende-se e Liliana leva as mãos à cabeça
Hoje às 01:25
04:08
A arder. Pedro perde a cabeça e Liliana levanta-se: «Não falas dos meus filhos»
Hoje às 01:20
05:17
Liliana e Fábio acusam Marisa de «falta de amor próprio» e Pedro impõe-se
Hoje às 01:15
03:40
Liliana arrasa postura de Inês na casa: «Não faz diferença»
Hoje às 01:10
01:04
Acaba a gala e Leandro leva "descasca" de Marisa. O motivo? A expulsão de Ana
Hoje às 01:03
07:05
Já é conhecida a primeira tabela de nomeações da semana: Todas as escolhas aqui
Hoje às 00:52
09:19
Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Veja se Fábio acertou no segredo de Marisa
Hoje às 00:43
08:21
A expulsão do Secret Story que está a pôr Portugal a falar: Veja quem já não chega à final
Hoje às 00:26
02:11
Quando a voz falhou e a emoção falou mais alto: Veja a mensagem da mãe de Leandro
Hoje às 00:03
05:07
O romance de Pedro e Marisa que aconteceu nas "barbas" dos concorrentes. Agora, estes assistem a tudo
Ontem às 23:36