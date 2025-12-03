Marisa perde-se em lágrimas nos braços de Pedro e este reage: «Preciso de respirar...»

No Secret Story 9, depois do Especial, Pedro mostra-se furioso com as imagens que viu de Bruna a falar de Marisa. Durante a emissão, Pedro conteve-se para não falar, mas depois ficou exaltado. Marisa perde-se em lágrimas e recebe apoio do marido. Veja tudo.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

