Marisa perdeu o encanto por Pedro? Não há carinho? O casal rival "mete a colher" e leva resposta

No Especial do Secret Story 9, Cristina Ferreira confronta Fábio sobre Marisa e Pedro Jorge. Liliana mete-se na conversa e o casal leva resposta do casal rival. Ainda, Liliana terá acusado Marisa e Pedro de terem uma postura fria enquanto casal e Marisa "passa-se".
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.