Marisa próxima de um segredo? «Achas que tem a ver com assalto?»

No Secret Story 9, Marisa conversa com Pedro Jorge e Leandro sobre teorias de segredos. A concorrente parece estar próxima de um segredo, bem como Leandro, relacionado com um assalto. Como sabemos, um dos segredos desta edição é «Fui assaltado à mão armada», mas ainda não sabemos que concorrente está por trás deste.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País