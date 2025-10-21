Marisa 'rasga' o marido nas costas: «Parece o rei da cocada»

No Secret Story 9, a madrugada passada foi marcada por fortes discussões e alianças em risco. Ana e Leandro entram em confronto direto e o motivo é Pedro. Mais tarde, Leandro desabafa com Marisa e a concorrente 'rasga' o próprio marido. Na cozinha, Marisa Susana mostra-se convicta do segredo de Pedro e atira «são um casal verdadeiro», referindo-se a Pedro e Ana.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

