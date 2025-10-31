Marisa 'rasga' Pedro Jorge e este perde a cabeça: «Tu andas aí aos beijos e abraços ao Bruno!»

Durante o Especial do Secret Story 9, Marisa critica o almoço entre o marido e Liliana e Pedro atira que a concorrente tem a idade da sua irmã. Marisa recorda que o marido a condenou por ter ido almoçar com Dylan, quando decidiu convidar Liliana que tem namorado. Após o Especial, Pedro volta a conversar com Marisa e garante que ela é a mulher da sua vida. Marisa mostra desagrado perante as atitudes de Pedro, que contesta que também não gostou de ver a mulher a aconselhar Bruno durante a manhã. Os dois discutem e Pedro acaba por abandonar a conversa, levando Marisa a dizer que o marido não tem educação. No confessionário, Marisa acaba por quebrar ao falar da estratégia de jogo do marido.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

