Marisa responde à altura a Liliana e Pedro até esconde a cara

No Especial do Secret Story, Marisa enfrenta Liliana e responde-lhe de forma implacável. Marisa não entende porque Liliana se foi meter numa zanga que era entre si e Bruna. Além disso, recorda Liliana que foi ela que trouxe o assunto «noivo Zé» para dentro da casa. Pedro assiste a tudo e não esconde o seu espanto. Veja o vídeo.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

