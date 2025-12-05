Já chegámos ao whatsapp!
Marisa responde à altura a Liliana e Pedro até esconde a cara

No Especial do Secret Story, Marisa enfrenta Liliana e responde-lhe de forma implacável. Marisa não entende porque Liliana se foi meter numa zanga que era entre si e Bruna. Além disso, recorda Liliana que foi ela que trouxe o assunto «noivo Zé» para dentro da casa. Pedro assiste a tudo e não esconde o seu espanto. Veja o vídeo. 

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!

  • Hoje às 01:03
