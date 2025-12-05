Marisa responde à altura a Liliana e Pedro até esconde a cara

No Especial do Secret Story, Marisa enfrenta Liliana e responde-lhe de forma implacável. Marisa não entende porque Liliana se foi meter numa zanga que era entre si e Bruna. Além disso, recorda Liliana que foi ela que trouxe o assunto «noivo Zé» para dentro da casa. Pedro assiste a tudo e não esconde o seu espanto. Veja o vídeo.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
