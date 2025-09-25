Marisa revela estratégia infalível para desviar todas as atenções do seu segredo

No Secret Story 9, Marisa carregou no botão dos segredos para tentar adivinhar o segredo de Vera e Bruno: “Temos filhos em comum”. A concorrente explicou que a pista recebida lhe parecia estar relacionada com o seu segredo e o de Pedro,e por isso, optou por usá-la de forma estratégica, tentando desviar as atenções. Recorde-se que Marisa é casada com Pedro, com quem tem dois filhos em comum.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

