Marisa sonhou com o envolvimento do seu marido com Ana Cristina e comentou parte do sonho com a colega

No Secret Story 9, Marisa confidenciou a Ana Cristina que sonhou com ela, mas não revelou detalhes por estarem ligados ao seu segredo. Mais tarde, de forma inesperada, Pedro ofereceu-se para massajar Ana Cristina, gesto que foi observado atentamente por Marisa. No confessionário, a concorrente admitiu estar a “meter-se por caminhos apertados”, já que é ela própria quem incentiva o marido a fazer massagens. Já na sala, entre brincadeiras, Marisa comentou que com uma massagem daquelas se apaixonava de imediato por Pedro, ao que Ana Cristina respondeu sem hesitar: «Já estou».

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

