Marisa Susana acaba de admitir que sente ciúmes de Pedro e Marisa

No Extra do Secret Story 9, vemos imagens de Marisa a falar de Marisa Susana e parece estar com ciúmes pela forma como esta tem lidado com o marido Pedro Jorge, chegando mesmo a dizer: «Vê-se que ela está dependente de ti». Marisa acha, ainda, que ela tem inveja da aproximação de Marisa e Pedro. Depois, no confessionário, Marisa Susana chega mesmo a admitir que tem ciúmes.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
