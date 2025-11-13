Marisa Susana acusa Pedro de ser ‘pau mandado' de Marisa

No Secret Story 9, depois da dinâmica, Pedro perguntou à amiga, a razão que a leva a estar chateada. Durante o momento, a concorrente não perdeu a oportunidade de acusar o amigo de ser ‘pau mandando’ de Marisa. Recorde-se que, dentro da casa, ainda ninguém sabe que Pedro e Marisa são um casal.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País