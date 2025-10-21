Marisa Susana acusada de ser ‘incendiária’ e de falar pelas costas: «O Bruno queria livrar-se do que tinha dito»

O debate ganhou intensidade quando Bruna, Raquel, Dylan e Bruno acusaram Marisa Susana de ser “incendiária”, por ter levado a Vera comentários feitos por Bruno. Bruna acabou por mudar o rumo da conversa e apontou outra contradição, acusando Marisa de dizer uma coisa nas costas de Vera e outra na sua presença. A concorrente tentou justificar-se, afirmando que não tinha percebido o que Dylan dissera a Vera, mas Bruna insistiu que este é um comportamento habitual de Marisa, que frequentemente alega não ter ouvido ou não se lembrar do que acontece na casa.