Marisa Susana confronta Liliana sobre Zé: «Já pensaste como teria sido?»

No Secret Story 9, numa conversa de grupos sobre a gala de estreia, Marisa Susana decidiu abordar Liliana sobre o fim da sua relação com Zé. Na conversa, a concorrente questionou-a sobre como teria sido se o Zé tivesse entrado dentro da casa com Liliana: «Já pensaste como teria sido?».

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!