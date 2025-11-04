Marisa Susana desconfia de Pedro: «Se vocês têm um segredo em comum...»

No Secret Story 9, Marisa revelou no confessionário com Cristina Ferreira, que está a sofrer muito por causa de Pedro Jorge e confessa que sente raiva dele e de tudo o que está a passar. Depois do direto, Marisa recebe o carinho dos colegas para se acalmar, mas acaba por fazer desabafos sobre a postura do marido. Enquanto isso, junto à piscina, Pedro conversa com Marisa Susana sobre o que aconteceu. A concorrente mostra-se muito desconfiada, tentando arrancar algum tipo de informação sobre o segredo de Pedro.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22



Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País , no TVI Reality, na TVI e ao minuto no site do Secret Story.