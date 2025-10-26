Marisa Susana e Bruna em bate boca: «Andas tão arrogante»

Na cozinha do Secret Story, a conversa sobre as danças entre grupos acabou em trocas de farpas. Leandro e Pedro Jorge brincavam sobre qual coreografia era melhor, quando Bruna interveio com uma crítica: “este jogo quantidade não é qualidade”. A resposta de Marisa Susana não se fez esperar: “Vai dormir outra vez!”, deixando o ambiente mais tenso.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País