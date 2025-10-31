Marisa Susana e Bruno em rota de colisão: «Eu vi a maldade. Senti um bocado de...»

No Secret Story 9, Marisa Susana desabafa com Pedro sobre os comportamentos de Bruno. Confessa que até levou na brincadeira quando o concorrente a chamou de “xuxu”, contudo, depois começou a ver maldade, que era forçado e “porco”. Ao mesmo tempo, na sala, Bruno confidencia a Ana Cristina que refletiu e não vai desistir do programa. Em confessionário, assume que sabe que Marisa Susana vai voltar a provocá-lo e vai estar atento para não cair na esparrela. Veja tudo.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

