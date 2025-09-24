Marisa Susana e Joana em desacordo depois do Especial! Quem está a tomar as dores dos outros?

No Secret Story 9, depois de um Especial em que o grupo foi dividido em dois grupos, a tensão reinou na casa. Marisa Susana e Joana entraram em desacordo, com Joana a acusar a colega de estar a tomar as dores dos outros.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país