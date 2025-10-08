Marisa Susana e Pedro Jorge analisam comportamento de Marisa

No Secret Story 9, Marisa Susana e Pedro Jorge aproveitaram um momento a sós para falar sobre Marisa. A conversa centrou-se no comportamento da concorrente dentro da casa e nas constantes tensões entre ela e o marido. Pedro mostrou-se visivelmente frustrado.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:



ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:

Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.