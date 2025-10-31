Marisa Susana e Pedro Jorge desabafam: «Eles vão estar sempre a carregar em nós»

No Secret Story 9, Marisa Susana e Pedro Jorge trocaram impressões sobre o ambiente dentro da casa, que continua cada vez mais tenso. A concorrente mostrou-se desanimada com as críticas constantes e Pedro concordou, afirmando: «Eles vão estar sempre a carregar em nós». Ambos falaram ainda sobre as próximas expulsões, com Pedro a garantir que quem sai é Ana, acreditando que Mariana continuará no jogo por ter “os Açores todos a apoiá-la”.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

