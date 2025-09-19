Ao Minuto

15:36
«Acham que ela é assim?»: Liliana continua a disparar contra Marisa Susana - Big Brother
01:41

«Acham que ela é assim?»: Liliana continua a disparar contra Marisa Susana

15:14
Afinal Bruno Miguel queria ou não ir para a cama de Lídia?: «Eu prometi à minha mãe...» - Big Brother
01:39

Afinal Bruno Miguel queria ou não ir para a cama de Lídia?: «Eu prometi à minha mãe...»

15:11
«Casaste comigo, agora sou eu que controlo»: Vera faz aviso a Dylan - Big Brother
01:10

«Casaste comigo, agora sou eu que controlo»: Vera faz aviso a Dylan

15:09
Lídia implacável com Bruno Miguel: «Querias-me utilizar para ter um enredo aqui» - Big Brother
02:20

Lídia implacável com Bruno Miguel: «Querias-me utilizar para ter um enredo aqui»

15:01
Lídia deixa claro a Bruno Miguel: «Tu podes fazer comigo aquilo que tu bem entenderes» - Big Brother
02:55

Lídia deixa claro a Bruno Miguel: «Tu podes fazer comigo aquilo que tu bem entenderes»

14:58
Bruno Miguel «quer estar bem» com Lídia. Mas deita-se ao lado dela e ‘estica a corda’ - Big Brother
03:57

Bruno Miguel «quer estar bem» com Lídia. Mas deita-se ao lado dela e ‘estica a corda’

14:43
Marisa Susana é tema no almoço das três amigas: «Mete-me em situações desconfortáveis» - Big Brother
08:22

Marisa Susana é tema no almoço das três amigas: «Mete-me em situações desconfortáveis»

14:43
Vera condena concorrente: «Fica marcado para sempre, falsidade para mim não - Big Brother
00:35

Vera condena concorrente: «Fica marcado para sempre, falsidade para mim não

14:33
«Que gato»: Vera assume interesse à primeira vista neste concorrente (e não é Dylan, nem Fábio) - Big Brother
03:38

«Que gato»: Vera assume interesse à primeira vista neste concorrente (e não é Dylan, nem Fábio)

14:30
Liliana comenta: «Não sei se teria alguma coisa com o Fábio, muito mulherengo» - Big Brother
01:10

Liliana comenta: «Não sei se teria alguma coisa com o Fábio, muito mulherengo»

14:29
Liliana questiona: «Achas que eu estou aberta para o Fábio ter a postura que tem comigo?» - Big Brother
04:08

Liliana questiona: «Achas que eu estou aberta para o Fábio ter a postura que tem comigo?»

14:27
Vera confronta colegas sobre a pessoa que menos gostam e é implacável: «Não está aqui a fazer nada» - Big Brother
06:01

Vera confronta colegas sobre a pessoa que menos gostam e é implacável: «Não está aqui a fazer nada»

14:23
Vera, Liliana e Inês almoçam no restaurante da Voz. E têm um desafio especial - Big Brother
02:13

Vera, Liliana e Inês almoçam no restaurante da Voz. E têm um desafio especial

14:20
Liliana e Fábio em momento cúmplice, muito próximos um do outro - Big Brother
01:34

Liliana e Fábio em momento cúmplice, muito próximos um do outro

14:19
Bruno faz pedido a Dylan para despistar segredo. E envolve outra concorrente - Big Brother
02:21

Bruno faz pedido a Dylan para despistar segredo. E envolve outra concorrente

14:13
Ex agarradinhos: Fábio dá festinhas a Vera na cama - Big Brother
01:26

Ex agarradinhos: Fábio dá festinhas a Vera na cama

13:00
Concorrentes em risco dizem que nomeado trocavam. E as escolhas vão surpreendê-lo - Big Brother
05:21

Concorrentes em risco dizem que nomeado trocavam. E as escolhas vão surpreendê-lo

12:45
Bruno Miguel ‘debaixo de fogo’! Bruna e Dylan não poupam críticas: «Carinha de gato das botas» - Big Brother
03:31

Bruno Miguel ‘debaixo de fogo’! Bruna e Dylan não poupam críticas: «Carinha de gato das botas»

12:43
Dylan acusa Bruno Miguel: «Não sinto que estejas a ser honesto (…) impossível criar uma relação» - Big Brother
05:36

Dylan acusa Bruno Miguel: «Não sinto que estejas a ser honesto (…) impossível criar uma relação»

12:38
No concílio dos nomeados, Bruna ataca Bruno Miguel: «Estás a forçar muito, à procura para aparecer» - Big Brother
06:31

No concílio dos nomeados, Bruna ataca Bruno Miguel: «Estás a forçar muito, à procura para aparecer»

12:22
Marcia Soares e Francisco Monteiro são tema na casa: Veja a conversa surpreendente - Big Brother
01:14

Marcia Soares e Francisco Monteiro são tema na casa: Veja a conversa surpreendente

12:19
Em tom elevado, Marisa ironiza: «Secalhar tenho que aumentar ainda mais os decibéis» - Big Brother
02:50

Em tom elevado, Marisa ironiza: «Secalhar tenho que aumentar ainda mais os decibéis»

12:17
«Não gostava de andar nas limpezas, não gostava de ser trolha...»: Concorrente deixa bem claro o que não quer para si - Big Brother
01:01

«Não gostava de andar nas limpezas, não gostava de ser trolha...»: Concorrente deixa bem claro o que não quer para si

11:40
Cupidos da casa? Vera e Liliana combinam plano secreto, com direito a rosas e tudo - Big Brother
01:17

Cupidos da casa? Vera e Liliana combinam plano secreto, com direito a rosas e tudo

11:38
Marisa sem ‘papas na língua’: «Dá-me a sensação que ela se acha especial (…) a rainha da cocada» - Big Brother
02:16

Marisa sem ‘papas na língua’: «Dá-me a sensação que ela se acha especial (…) a rainha da cocada»

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, Marisa Susana é tema durante o almoço de Vera, Liliana e Inês. 

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entraram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

A nova casa surpreende com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério funde-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público já se deparou com segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País, através do site do Secret Story e da app TVI Reality e fique a par de tudo. 

Temas: Marisa Susana

