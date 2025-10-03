Marisa Susana em conflito com colegas e irritada com provocação de Lídia

No Secret Story 9, a preparação do roast ao grupo adversário trouxe tensão entre os concorrentes. Marisa Susana desabafou com Mariana por terem rejeitado as suas ideias e, pouco depois, entrou em confronto com Raquel. A discussão escalou quando Ana Cristina interveio e acabou também a discutir com a sua amiga secreta, Raquel. Marisa Susana sublinhou que era a líder da tarefa e que lhe tinha sido dada a caneta para decidir, mas Lídia lançou a provocação: «As pessoas não podem ganhar poder», deixando Marisa Susana ainda mais irritada.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.