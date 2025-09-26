Marisa Susana em confronto cara a cara com Sandro: «Baixinho! Comigo não»

No Secret Story 9, o caos instalou-se na casa, depois de Marisa Susana ter conquistado o direito de ir à dispensa buscar alimentos para o grupo. Contudo, tudo correu mal quando a concorrente decidiu apenas trazer sacos de gelo para si, por gostar de o comer. Os colegas passam-se com a atitude e atirar o gelo para a piscina. Sandro acabou por discutir com Marisa Susana cara a cara.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país