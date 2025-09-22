Marisa Susana em tensão com Liliana: As imagens que não viu da gala

Durante a gala do Secret Story - Casa de Segredos 9,, Liliana protagonizou vários momentos de tensão com os colegas, tanto em direto como fora das câmaras. Nos bastidores, tentou justificar-se com Bruna após a exibição de imagens polémicas. Apesar de, na sala, tecer elogios à colega, no confessionário foi perentória: "Não me importo de gastar todo o dinheiro para a expulsar", atirou.

A relação com Marisa Susana também se deteriorou. A concorrente mais velha acusou Liliana de lhe “pregar rasteiras” constantemente, num confronto marcado por acusações mútuas. Já no jardim, foi a vez de Dylan e Marisa Susana entrarem em desacordo. O concorrente considerou a colega uma “presença desinteressante para o jogo”, o que não caiu bem.