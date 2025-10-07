Marisa Susana fala mal de Marisa a Pedro Jorge e a reação é surpreendente

As conversas na casa continuam a revelar alianças, críticas e estratégias subtis. Na sala, Marisa, Lídia, Fábio e Liliana discutiram diferentes posturas dentro do jogo, com destaque para as críticas dirigidas a Bruna. Liliana e Lídia consideraram a colega desinteressada nas atividades e questionaram o seu envolvimento no jogo. Lídia chegou mesmo a imitar as expressões de Bruna, sugerindo que faria mais sentido vê-la como comentadora do Extra ou dos Diários.

Ao mesmo tempo, no jardim, Pedro mantinha uma conversa reservada com Marisa Susana, cujo foco foi Marisa. Apesar de tentar defender a colega de forma discreta, Pedro acabou por concordar com algumas críticas, como revelou mais tarde no confessionário. Segundo o concorrente, essa atitude serviu para proteger o seu segredo e evitar desconfianças por parte de Marisa Susana.