Marisa Susana farta de Pedro: «Se calhar nem o quero ver cá fora»

No Secret Story 9, no quarto ao lado, Pedro e as Marisas comentam a discussão entre Liliana e Fábio. Marisa Susana acredita que tudo foi combinado e critica Pedro por ter dado tanto apoio a Liliana, admitindo que isso a irritou profundamente. Marisa concorda que o comportamento do colega pôs em causa a relação com Marisa Susana, e a wedding planner revela que essa situação já se repetiu várias vezes. Cansada, Marisa Susana assume que, se continuar na casa, será com Pedro que se dará pior e confessa que, de tanta irritação, talvez nem o queira ver no exterior.

