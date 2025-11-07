Marisa Susana indignada confronta Pedro: «Estou a fazer figura de parva»

No Secret Story 9, Marisa Susana mostrou-se indignada e decidiu confrontar Pedro para perceber por que motivo ele a acusou de ser incoerente. A conversa rapidamente trouxe à tona a discussão anterior entre ambos, que continua a gerar dúvidas dentro da casa. Marisa Susana confessou que ainda não sabe ao certo o que realmente aconteceu e desabafou que se sente a “fazer figura de parva como todos os outros”.
