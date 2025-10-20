Já chegámos ao whatsapp!
Marisa Susana 'não tem capacidade' para ser líder das limpezas? Rui faz 'ataque cerrado' à concorrente

No Secret Story 9, damos início à dinâmica semanal para escolher quem será o próximo líder das limpezas e a Voz propõe um nome. No entanto, a reação da casa não é de todo positiva, pelo menos, da maioria. Depois, o conflito instala-se entre Marisa Susana e Rui. Rui não acredita que esta tenha capacidades para o cargo. 

Fique a par de tudo o que aconteceu:

Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.

Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»

