Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Marisa Susana não tem dúvidas: As chapadas de Vera a Dylan foram bem dadas

No Secret Story 9, após um confronto que está a dar que falar, a casa não sossegou. No alpendre os concorrentes falam sobre a confusão. Marisa Susana perde a paciência e afirma que as chapadas que Vera deu a Dylan foram bem dadas.

A noite anterior foi marcada pelo momento inédito e tenso entre Bruno Simão e Marisa Susana. Marisa Susana e Bruno entraram em confronto por causa de uma taça de farinha. Em causa está uma taça com farinha que Marisa Susana queria usar para fazer pão, mas Bruno não deixou porque alega que a farinha é do seu grupo. O clima aqueceu! Após esse momento carregado de tensão, Marisa Susana acabou em lágrimas e foi reconfortada pelos amigos. No quarto azul, Liliana reparou no braço de Marisa Susana e fez um comentário. Cá fora, já só rodeada de Marisa e Leandro, Marisa Susana desabafou e reagiu ao momento carregado de tensão que viveu com Bruno Simão.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

  • Secret Story
  • Há 3h e 36min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa
04:17

Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa

14:23
Marisa Susana em lágrimas ao falar sobre o seu segredo
08:21

Marisa Susana em lágrimas ao falar sobre o seu segredo

13:51
Barraco. Raquel vira-se contra Marisa Susana: «Disse que tinha dentes amarelos»
04:44

Barraco. Raquel vira-se contra Marisa Susana: «Disse que tinha dentes amarelos»

12:46
Inédito: Liliana e Fábio recebem avião de apoio
01:55

Inédito: Liliana e Fábio recebem avião de apoio

12:17
Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada
02:26

Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada

12:04
Dylan perde a cabeça e arrasa Marisa Susana: «Estás a diminuir a tua idade mental»
04:27

Dylan perde a cabeça e arrasa Marisa Susana: «Estás a diminuir a tua idade mental»

11:37
Mais Vídeos

Mais Vistos

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso
02:36

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso

Hoje às 09:37
Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada
02:26

Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada

Há 3h e 10min
«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele
07:30

«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele

Hoje às 10:22
As imagens que todos querem ver: Bruno ‘perde a cabeça’ com Marisa Susana por causa de... farinha

As imagens que todos querem ver: Bruno ‘perde a cabeça’ com Marisa Susana por causa de... farinha

Hoje às 10:16
Comentadores analisam (ao segundo) o momento da farinha que está a dar que falar e mostram-se indignados
01:11

Comentadores analisam (ao segundo) o momento da farinha que está a dar que falar e mostram-se indignados

Hoje às 10:00
Ver Mais

Notícias

Noiva em breve? Cristina Ferreira é surpreendida em direto e o momento torna-se viral

Noiva em breve? Cristina Ferreira é surpreendida em direto e o momento torna-se viral

Há 8 min
Morte aos 29 anos de ex-concorrente de reality show está a chocar o Mundo

Morte aos 29 anos de ex-concorrente de reality show está a chocar o Mundo

Há 11 min
Mudou o corpo e é definitivo: Pedro Jorge fez o impensável para proteger o segredo com Marisa

Mudou o corpo e é definitivo: Pedro Jorge fez o impensável para proteger o segredo com Marisa

Há 2h e 24min
Zé já seguiu em frente. Ex-noivo de Liliana surge bem acompanhado e fãs aplaudem: «Fico super feliz»

Zé já seguiu em frente. Ex-noivo de Liliana surge bem acompanhado e fãs aplaudem: «Fico super feliz»

Há 3h e 41min
Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Hoje às 11:14
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Noiva em breve? Cristina Ferreira é surpreendida em direto e o momento torna-se viral

Noiva em breve? Cristina Ferreira é surpreendida em direto e o momento torna-se viral

Há 8 min
Morte aos 29 anos de ex-concorrente de reality show está a chocar o Mundo

Morte aos 29 anos de ex-concorrente de reality show está a chocar o Mundo

Há 11 min
Mudou o corpo e é definitivo: Pedro Jorge fez o impensável para proteger o segredo com Marisa

Mudou o corpo e é definitivo: Pedro Jorge fez o impensável para proteger o segredo com Marisa

Há 2h e 24min
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Há 2h e 49min
Zé já seguiu em frente. Ex-noivo de Liliana surge bem acompanhado e fãs aplaudem: «Fico super feliz»

Zé já seguiu em frente. Ex-noivo de Liliana surge bem acompanhado e fãs aplaudem: «Fico super feliz»

Há 3h e 41min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Ontem às 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

27 out, 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

27 out, 10:21
Ver Mais Outros Sites