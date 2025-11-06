Marisa Susana partilha teoria sobre um segredo com o ex-rival Bruno

No Última Hora do Secret Story 9, Marisa Susana e Bruno aproveitam para partilhar teorias de segredos. Marisa Susana revela que desconfia que Marisa e Pedro têm um segredo em conjunto. Bruno fica reticente, contudo, confessa que achou muito estranha a forma como a dupla discutiu para pouco tempo depois estar tudo bem.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22