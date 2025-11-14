Marisa Susana perde a cabeça e acusa Pedro Jorge: «És um pau mandado»

Os ciúmes continuam a marcar o ritmo dentro da casa. Desta vez, foi Marisa Susana quem explodiu ao falar com Pedro Jorge sobre a relação próxima entre ele e Marisa. A concorrente não escondeu o desconforto e acabou por atacar diretamente o colega, chamando-o de «pau mandado». A conversa elevou a tensão no grupo e deixou Pedro claramente desconcertado com a acusação.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18