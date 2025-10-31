Marisa Susana provoca Pedro Jorge: «Já estou a ver tu e o Leandro a disputarem a Marisa»

No Secret Story 9, Marisa Susana e Pedro Jorge conversam sobre o momento em que o concorrente revelou a Liliana o seu interesse por Marisa. A concorrente admite não ter esperado esses sentimentos por parte de Pedro Jorge e acredita que Leandro também demonstra interesse nela. Pedro Jorge confessa estar confuso, e Marisa acaba por dizer que os dois ainda vão acabar por disputá-la.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

