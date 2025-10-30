Marisa Susana responde a provocações de Dylan: «Pela conversa que estás a ter, em ti foram bem dadas»

No Secret Story 9, Marisa Susana é atacada pelo grupo oposto, com Dylan a exaltar-se e a provocar. Marisa comentou que as chapadas que ele levou da Vera foram merecidas. Apesar das provocações e de Bruno alegadamente deixar arranhões ao tirar a farinha das suas mãos, a concorrente mantém-se firme e não se deixa intimidar.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18