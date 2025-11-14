Marisa Susana tem interesse em Pedro? Marisa acredita que sim e mostra-se desconfortável: «Ciumenta»

No Secret Story 9, Pedro e Marisa comentam algumas atitudes de Marisa Susana. Para Marisa, a concorrente tem demasiados ciúmes de Pedro e põe em hipótese que a wedding planner tenha sentimentos pelo marido. Pedro descarta essa hipótese, contudo, Marisa mostra-se convicta e atira que o marido pode não estar a ter noção do que se passa. No alpendre, Liliana, Fábio e Marisa Susana observam o casal e questionam sobre o que falarão. Liliana tem a certeza que se conhecem e Fábio remata que estão a “fazer jogo de casal”.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País