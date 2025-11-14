Já chegámos ao whatsapp!
Marisa Susana tem raciocínio certeiro sobre segredo

No Secret Story 9, enquanto conversa no alpendre com Ana Cristina, Bruno e Dylan, Marisa Susana partilha raciocínio certeiro para o segredo de Ana. A concorrente acabou por referir: «O bebé nasceu com problemas». Recorde-se que o segredo de Ana é: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre», precisamente por ter enfrentado problemas à nascença.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Há 1h e 34min
